Источник: первое совещание о реформе электроэнергетики в РФ запланировано на 11 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Члены РСПП по итогам заседания бюро правления с участием первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова приняли решение об участии в совещаниях в правительстве по реформированию электроэнергетики. Об этом говорится в протоколе по итогам заседания, прошедшего 3 сентября.

"Заинтересованным членам бюро правления РСПП принять участие в совещаниях по реформированию электроэнергетики под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова", - говорится в протоколе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Источник, знакомый с ходом подготовки совещаний, сообщил агентству, что "такое совещание запланировано на пятницу". Он не уточнил повестку первого совещания о переформировании электроэнергетики.

Также в протоколе по итогам заседания бюро правления РСПП отмечается, что принято решение о создании совместной с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти рабочей группы по оценке последствий дифференциации тарифов ФСК ЕЭС.

О дифференциации тарифов

Дифференциация тарифов ФСК ЕЭС предлагается "Россетями" и Минэнерго для создания равных условий ведения бизнеса как для крупных предпринимателей, так и для малых и средних. По данным министерства, прямые потребители ФСК ЕЭС не оплачивают перекрестное субсидирование, в результате сетевой тариф для них составляет порядка 0,36 рубля за кВт ч, что в 3,6 раза ниже самого низкого единого "котлового" тарифа на передачу (на высоком уровне напряжения) и в девять раз ниже самого высокого единого "котлового" тарифа на передачу (на низком уровне напряжения). Согласно расчетам Минэнерго, в результате дифференциации тарифов ФСК ЕЭС плата на услуги по передаче электроэнергии в распределительных сетях в среднем снизится на 4,5%.

Между тем, бизнес выступает против введения этой инициативы. Как сообщал ТАСС источник, знакомый с итогами онлайн-встречи первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), прошедшей 3 сентября, основной акционер НЛМК Владимир Лисин на встрече обратил внимание на то, что 80% малого и среднего бизнеса в России - это предприятия сфер торговли и услуг, которые не предполагают большого потребления электроэнергии и высокой доли затрат на энергоресурсы, в отличие от крупных энергоемких производств. По оценке НЛМК, дифференциация тарифов будет стоить промышленным предприятиям 45 млрд рублей в год и приведет к снижение налоговых отчислений.

Кроме того, в Ассоциации "Сообщество потребителей энергии" не уверены, что поэтапное повышение сетевых тарифов для одних потребителей приведет к реальному снижению тарифа для других.