В РСПП могут создать группу по подготовке единого закона о регулировании работы такси

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) может сформировать координационный штаб с представителями профильного комитета Госдумы и Минтранса для подготовки единого проекта закона о регулировании таксомоторной деятельности. Проект соответствующей резолюции по итогам прошедшего в четверг круглого стола на эту тему есть в распоряжении ТАСС.

"Создание штаба позволит разработать компромиссное решение по регулированию рынка с участием всех заинтересованных сторон, в том числе коллег из профильного комитета Государственной думы РФ [по транспорту и строительству], РСПП, "Деловой России", иных деловых объединений, Минэкономразвития, Минтранса", - говорится в проекте.

В ходе круглого стола обсуждался законопроект о регулировании работы такси, который на протяжении долгого времени готовится комитетом Госдумы по транспорту ко второму чтению и который получил несколько отрицательных отзывов Главного правового управления Администрации президента РФ (ГПУ). В ходе дискуссии один из авторов изначальной версии документа, первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил перед принятием резолюции внести рекомендацию Госдуме отклонить имеющуюся инициативу.

"Я сказал, что поправки [ко второму чтению законопроекта о такси] готовились втихую, под одеялом, их никто не видел. Вся работа над ними велась таким образом, что даже я, автор, не видел промежуточных текстов, которые шли на отзыв ГПУ", - сообщил Лысаков ТАСС, отметив, что это нарушает думский регламент.

"РСПП сейчас предложил всем проанализировать предложенный проект резолюции, внести свои предложения и потом всем проголосовать за конечную редакцию. Я буду предлагать, поддерживая резолюцию, первым пунктом рекомендовать Госдуме вернуть в первое чтение законопроект комитета, отклонить его, а дальше работать в соответствии с утвержденной резолюцией РСПП", - продолжил депутат. По его словам, если Госдума в сентябре примет имеющийся законопроект о такси, то дальнейшее обсуждение на площадке РСПП не будет иметь смысла.

В конце декабря прошлого года свой вариант законопроекта о регулировании работы такси в Госдуму внесла группа парламентариев во главе с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, однако профильный комитет вернул его авторам на основании того, что аналогичная инициатива уже прошла первое чтение. По словам Лысакова, этот документ можно перевнести и работать с ним, так как версию комитета по транспорту "не получится исправить поправками".

Дебаты о такси

Законопроект о такси был принят в первом чтении в декабре 2018 года, однако дальнейшая работа над ним затянулась. В частности, споры возникли вокруг регулирования деятельности агрегаторов такси, а также по поводу необходимости установки в машинах тахографов и таксометров. В частности, с этим была связана критика со стороны ГПУ, согласно одному из отрицательных отзывов, это возлагает на перевозчиков "значительные дополнительные расходы по их реализации".

Последнее заседание комитета по транспорту, на котором рассматривался закон о такси, состоялось в конце весенней сессии Госдумы, тогда не удалось прийти к окончательному решению вопроса о работе в такси самозанятых граждан.

В конце июля руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил журналистам, что в осеннюю сессию нижней палаты планируется внесение либо отдельного согласованного законопроекта, либо блока поправок к уже внесенной инициативе по регулированию работы такси. Завершить эту работу ранее поручил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.