Мишустин заявил, что бюджет на 2021-2023 годы сохранит социальную направленность

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ на 2021-2023 годы сохранит социальную направленность и ориентир на достижение национальных целей развития, предусмотренных в национальных проектах. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства России по итогам заседания правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство завершает работу по подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ страны сохранит социальную направленность и ориентир на достижение национальных целей развития, сформулированных президентом. Бюджетный пакет будет направлен в Госдуму не позднее 1 октября", - говорится в сообщении.

Помимо самого проекта федерального бюджета в бюджетный пакет входит прогноз социально-экономического развития России и проекты внебюджетных фондов на 2021-2023 годы.

"В этом году экономика столкнулась с серьезными вызовами. Сформированный проект нового трехлетнего бюджета - это реакция на произошедшие изменения. Он верстался с учетом необходимости вернуть экономику к восстановительному росту", - отметил Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба кабмина. Премьер подчеркнул, что основная задача остается неизменной - обеспечить реализацию национальных целей развития и безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. "Этот приоритет в проекте бюджета полностью учтен", - указывается в сообщении правительства.

С докладами на заседании выступили министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В работе комиссии также приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко, а также первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, помощник президента Максим Орешкин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сверстан с учетом необходимости вернуть экономику к восстановительному росту, заявил Мишустин.