LVMH подаст иск против Tiffany

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) намерен подать иск к транснациональной ювелирной компании Tiffany по факту ненадлежащего управления компанией в период кризиса. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике концерна.

"LVMH намерен подать иск в суд штата Дэлавэр (США) против Tiffany из-за ее плохого антикризисного управления", - отмечается в коммюнике. В концерне также подчеркнули, что были удивлены иском, поданным к нему со стороны Tiffany. "Считаем эти действия абсолютно необоснованными", - добавили там.

В LVMH отметили, что Tiffany давно готовила это "клеветническое дело". "LVMH намерен активно защищать себя в суде, - продолжили в представители концерна. - Длительная подготовка этого дела со стороны Tiffany свидетельствует о ее недобросовестных отношениях с нами".

По мнению представителей французской компании, обвинения в том, что LVMH намеренно не направил документы для антимонопольных регуляторов, чтобы затянуть сделку о слиянии с Tiffany, являются "беспочвенными". "В ближайшие дни состоится подача документов", - пояснили там и добавили, что представители Tiffany в курсе ситуации.

В LVMH также сообщили, что их "совет директоров изучил актуальное экономическое положение Tiffany и предпринятые ее руководством меры по управлению в условиях кризиса". Во французской компании назвали "неутешительными" результаты работы компании в первом полугодии, отметив, что они уступают результатам сопоставимых брендов концерна. "LVMH будет вынуждена оспорить принятые руководством Tiffany и его советом директоров решения по кризисному руководству", - подчеркивается в коммюнике. В частности, французская сторона указала, что руководство ювелирной компании не руководствовалось обычным курсом по распределению дивидендов в тот момент, когда компания терпела убытки.

"Таким образом LVMH подтверждает, что необходимые условия для заключения сделки с Tiffany не были выполнены", - заключили в концерне.

Сложные переговоры

Tiffany в среду сообщила о подаче иска в суд штата Дэлавэр (США) в отношении LVMH из-за затягивания последней стадии процесса слияния. По ее данным, концерн LVMH намеренно до сих пор не направил документы для антимонопольных регуляторов, чтобы затянуть сделку. Tiffany связывает это с желанием французских властей такими действиями переубедить США вводить дополнительные пошлины в отношении ряда французских товаров, в число которых входят и предметы роскоши.

Изначально слияние компаний было намечено на конец лета, однако в конце августа агентство France-Presse сообщило, что компании перенесли сроки на три месяца из-за того, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно замедлил переговоры и оформление финансовых документов. Как отмечает агентство, финансовое положение Tiffany значительно ухудшилось в условиях пандемии, в особенности в период действия карантина. Компания понесла убытки в $65 млн в феврале - апреле, тогда как годом ранее в этот же период ее доход составлял $125 млн.

Принадлежащий французскому миллиардеру Бернару Арно концерн LVMH, являющийся мировым лидером в сфере предметов роскоши, сообщил в ноябре прошлого года о намерении приобрести Tiffany за €16,2 млрд. В концерне считают, что такая сделка позволит LVMH укрепить свои позиции в США - на втором по значимости в мире рынке предметов роскоши. Коммерческие операции в США обеспечивают LVMH 24% оборотного капитала.€