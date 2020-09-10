Минвостокразвития одобрило первые заявки инвесторов на получение преференций в Арктике

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития одобрило первые пять заявок на получение статуса резидента Арктической зоны РФ. В течение десяти дней компании будут внесены в реестр и смогут получать соответствующие льготы, сообщает в четверг пресс-служба министерства.

В конце августа вступил в силу пакет федеральных законов, который предусматривает преференции для инвесторов в Арктической зоне РФ. Минвостокразвития начало принимать заявки от компаний на получение статуса резидента, который дает право на льготы в Арктике.

"Комиссия министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в четверг, 10 сентября, рассмотрела и одобрила заявки первых пяти инвесторов, которые в десятидневный срок будут включены в реестр резидентов Арктической зоны России", - говорится в сообщении.

Как отметил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, по две заявки поступили из Архангельской и Мурманской областей, еще одна - из Ямало-Ненецкого автономного округа. "По этим пяти проектам заявлен объем инвестиций в размере 15,8 миллиарда рублей, запланировано создание 552 рабочих мест", - добавил он.

Участники заседания рассмотрели заявки архангельских компаний "Термистофф" и "Помор Шиппинг" с проектами по созданию производства термодревесины, а также по оказанию услуг морской перевозки грузов и реконструкции склада для упаковки сборных грузов. От Мурманской области заявки подали компании "Норд Стар" с планами технического перевооружения морского порта Витино и "Порт Лиинахамари" с одноименным проектом в сфере туризма. Комиссия также изучила заявку индивидуального предпринимателя из Ямало-Ненецкого автономного округа, который планирует организовать прачечное производство в Салехарде.

"Реализация всех пяти инвестпроектов в рамках нового экономического режима Арктической зоны РФ единогласно поддержана комиссией, в десятидневный срок их инициаторы будут включены в реестр резидентов Арктической зоны РФ и с этого момента смогут воспользоваться всеми льготами и преференциями", - уточнили в министерстве.

О преференциях в Арктике

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций.

Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.