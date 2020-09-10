В Госдуме заявили, что РФ обеспечит ЕС газом и без "Северного потока - 2"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия и без реализации "Северного потока - 2" сможет обеспечить согласованные поставки газа в Европу в полном объеме, однако это будет стоить дороже как для продавца, так и для покупателя, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике и президент Российского газового общества Павел Завальный.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Мы и без "Северного потока - 2" можем обеспечить энергоснабжение Европы, но это будет стоить дороже и для поставщика и для европейцев", - сказал Завальный на пресс-конференции, объяснив это тем, что маршрут от нового перспективного региона газодобычи Ямала до Германии через Балтийское море намного короче других маршрутов.

Депутат высказал свое сожаление, что экономический проект становится предметом политических разборок."И дело не только в том, что американцы хотят пристроить свой газ в виде СПГ, а он дороже нашего газа и неконкурентоспособен на рынке Европы. Но его (проект газопровода - прим. ТАСС) пытаются использовать в геополитических целях, чтобы поссорить нас с Германией, с ЕС, поссорить нас со всем миром", - сказал Завальный, отметив свою уверенность в завершение проекта.

Что касается инцидента с Алексеем Навальным, депутат назвал это провокацией, которой следует заниматься правоохранительным органам. Завальный призвал отделить эту провокацию от вопроса экономического сотрудничества с Европой.

При этом противостояние реализации проекта со стороны таких государств, как Украина и Польша, Завальный объяснил нежеланием этих стран терять контроль и экономическую выгоду от поставок российского газа по своей территории. "Любой газопровод мимо этих стран лишает возможности их шантажа и России, и ЕС по условиям транзита, и любая альтернатива снижает стоимость транзита", - отметил депутат.

История проекта

"Северный поток - 2" - крупный экспортный проект мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Европейские партнеры "Газпрома" - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до €950 млн каждый.

На сегодняшний день строительство проекта завершено почти на 94%. Ввод в эксплуатацию ожидался в конце 2019 года, но прокладка трубы была остановлена из-за введенных США санкций.

Разговоры о прекращении реализации "Северного потока - 2" начались в ФРГ после госпитализации российского блогера Алексея Навального. В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода. Лишь после того, как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько сменился. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что позиция Берлина по "Северному потоку - 2" может зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Навальным. Канцлер Ангела Меркель поддержала его позицию.

При этом пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил в среду, что власти страны могут предложить ФРГ свою инфраструктуру для транспортировки газа в случае отказа Берлина от использования газопровода "Северный поток - 2". По его словам, "такие инициативы, как "Северный поток - 2", противоречат идее солидарности и энергетической безопасности".