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Brexit

Telegraph: ЕС начнет торговую войну против Британии при нарушении соглашения о Brexit

Брюссель готов к штрафным санкциям, если правительство Великобритании нарушит обязательства

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Евросоюз может начать торговую войну против Великобритании, если Лондон нарушит условия соглашения о Brexit. Об этом сообщила в четверг газета The Daily Telegraph, ссылаясь на внутренние документы ЕС, с которыми было ознакомлено руководство государств - членов сообщества.

"Союз примет все необходимые меры для того, чтобы обеспечить воплощение в жизнь соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС", - говорится в документе, выдержки из которого приводит издание. По его данным, Брюссель готов применять предусмотренный соглашением механизм разрешения споров, чтобы наложить штрафные санкции на Великобританию, если ее правительство нарушит обязательства, которые предусматривает сделка о Brexit.

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Как пишет The Daily Telegraph, если эти меры не возымеют эффекта, ЕС выйдет из всех торговых соглашений с Великобританией и введет тарифы и квоты на британские товары и услуги. Первыми, кто может пострадать, окажутся британские фермеры, а также производители автозапчастей. Кроме того, ограничения могут коснуться лондонского финансового сектора, который рискует потерять доступ к рынку ЕС.

Причиной резкого обострения отношений между Лондоном и Брюсселем стал представленный в среду британским правительством законопроект, призванный регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года. В документе говорится, что некоторые из его положений "будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или национальным правом". Речь идет об одном из основных пунктов сделки по Brexit - о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства королевства, но при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС.

Намерение британского руководства обойти положения двусторонних договоренностей по Brexit, приняв спорный билль, вызвало резкую реакцию не только в Брюсселе. Планы Лондона подвергли критике власти Шотландии и Уэльса, многие члены правящей в Великобритании Консервативной партии и даже Вашингтон. Премьер-министра Бориса Джонсона, называющего спорную часть билля страховкой на случай срыва торговых переговоров с ЕС, предупреждают о тяжелых последствиях принятия этого законопроекта для репутации страны на международной арене. Ситуацию осложняет то, что проходящие в настоящий момент переговоры Брюсселя и Лондона о заключении соглашения о свободной торговле после Brexit фактически зашли в тупик.

Возможный судебный иск

В четверг газета Financial Times также со ссылкой на некий документ ЕС сообщила, что Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи со спорным британским законопроектом.

По мнению авторов документа, такие шаги Соединенного Королевства представляют собой "явное нарушение основных положений" протокола по Северной Ирландии, согласованного в рамках прошлогодней сделки с Джонсоном. В числе возможных вариантов действий называется возбуждение дела в Европейском суде. В качестве альтернативы ЕС может приступить к процессу урегулирования споров, "который в конечном счете также может привести к введению финансовых санкций".

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