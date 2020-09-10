"Россети" и СО ЕЭС успешно провели опыт с искусственным замыканием на подстанции "Тобол"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" и Системный оператор ЕЭС провели искусственное замыкание в сети для испытания цифровой подстанции 500 кВ "Тобол". Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Проверены характеристики оптических трансформаторов тока и напряжения. Обмен информацией с защитой на микропроцессорных терминалах проходил по цифровому протоколу Международной электротехнической комиссии.

"В ходе опыта обеспечена полная безопасность персонала и надежность электроснабжения потребителей. Оптические трансформаторы тока без магнитопровода обеспечили требуемую по условиям работы защит точность измерений", - уточнили в компании.

Применение такого оборудования входит в число ключевых направлений программы цифровой трансформации "Россети ФСК ЕЭС", разработанной в рамках концепции "Цифровая трансформация 2030 "группы "Россети".

Подстанция 500 кВ "Тобол" - первый в России объект сверхвысокого класса напряжения, в котором комплексно реализованы передовые цифровые технологии.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.