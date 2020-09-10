В ГД считают, что финансировать газификацию РФ можно за счет льгот по налогам и тарифов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Источником финансирования планов по газификации населения РФ могут стать льготы по налогам как на федеральном, так и на региональном уровне, а также тарифные изменения. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по энергетике и президент Российского газового общества Павел Завальный на пресс-конференции в четверг.

"Наше предложение было создать государственную программу газификации, потому что не у всех субъектов федерации есть деньги в бюджете для того, чтобы профинансировать создание межпоселковых газопроводов. Из федерального бюджета единственная возможность дать деньги в регионы на эти цели в виде субсидий - это государственная программа. Если федеральный бюджет не может это сделать, тогда надо искать другие источники. Первый источник: налоговые льготы, как по субъектам РФ, так и на федеральном уровне. На федеральном уровне это ставка НДПИ та же самая, может быть, где-то налог на прибыль; на региональном - может быть, налог на прибыль на компанию, налог на имущество, налог на землю, чтобы облегчить итоги газификации <...> Это и тарифные источники", - сказал Завальный.

Депутат напомнил, что "Газпром" уже планирует увеличение финансирования со следующего года в три раза. "Если сейчас "Газпром" тратит на газификацию по 35 млрд рублей в год, то с начала следующего года планирует тратить 105 млрд рублей в год на межпоселковые, поселковые сети и смотрит варианты, как обеспечить финансирование "последней мили", - отметил депутат.

При этом глава комитета Госдумы отметил, что необходимо обеспечить конкуренцию разных энергоносителей и найти наиболее выгодный вариант для каждого региона.

В то же время, помимо основных вопросов, связанных с поиском источников для финансирования газификации, есть, по словам Завального, и ряд административных ограничений. В частности, в некоторых субъектах законодательство не позволяет строить газопроводы методом так называемого "полевого проектирования". "Поэтому есть предложение на федеральном уровне узаконить такой подход, чтобы дать возможность газовым компаниям без лишних затрат и потерь времени заниматься вопросами газификации при наличии источников для нее", - отметил спикер.

Планы по газификации

В начале июня президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году". В настоящее время уровень газификации в России составляет около 70%. Согласно поручениям, необходимо довести этот показатель до 83%. При этом предполагается, что остальные 17% территории страны будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителя.

В связи с этим в настоящее время Минэнерго прорабатывает вопрос с регионами по составлению топливно-энергетического баланса, который определит потребность каждого региона в газе. В итоге будет составлена генеральная схема газовой отрасли и газификации страны.

Дорожная карта также подразумевает введение понятия единого регионального оператора газификации, который возьмет на себя решение всех задач и ответственность за газификацию. В большинстве регионов оператором станет "Газпром".