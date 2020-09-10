Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли, но опасения волатильности остаются

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в четверг выросли, однако, как отметила газета The Wall Street Journal, темпы роста котировок замедлились, поскольку инвесторы не исключают возможности нового периода волатильности.

По информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones поднялся на 121,69 пункта (+0,44%), до отметки 28 062,16. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 16,59 пункта (+0,49%), до отметки 3 415,55. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 89,29 пункта (+0,80%), до уровня 11 230,86.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,71%, до $37,78 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,75%, до 1 969,70 за тройскую унцию.

Комментируя начало сессии, газета The Wall Street Journal отметила, что одним из факторов, влияющих на настроения участников рынка, стали данные министерства труда о том, что в неделю, завершившуюся 5 сентября, число обращений за пособиями по безработице составило 884 тыс. и практически не изменилось по сравнению с предыдущей неделей. "Ситуация на рынке труда постепенно улучшается, но число обращений за пособиями все еще остается на высоком уровне", - говорится в публикации.

"Волатильность на рынке может возобновиться, поскольку существует множество факторов, влияющих на ситуацию, в том числе неопределенность в вопросе о новом пакете мер по стимулированию экономики и ситуация с распространением коронавируса в стране, - привела газета мнение руководителя департамента инвестиционной стратегии компании BlackRock Вэй Ли. - Мы не можем не учитывать эти факторы".