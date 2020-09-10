Число реальных вакансий в Москве возросло до 180 тыс.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Столичные сайты для соискателей сейчас предлагают 180 тыс. реальных вакансий, во время пандемии их было 40 тыс. Об этом заявила в четверг заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Рынок [труда] постепенно восстанавливается, предлагая все новые и новые вакансии. На сегодняшний день, совместно с сайтами, которые их предлагают, у нас по городу 180 тыс. вакансий. Это реальные вакансии, которые действительно есть возможность занять у соискателя ", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

"Для сравнения скажу, что во время пандемии у нас было 40 тыс. вакансий", - добавила заммэра.

Ракова отметила, что несмотря на то, что коронавирусная инфекция "сильно ударила" по рынку труда в Москве, на текущий момент ситуация стабилизируется. "Если в апреле к нам каждый день приходило около 10 тыс. людей, которые встали на биржу труда, то сейчас это где-то 1-1,5 тыс.", - пояснила она.

Ранее в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений заявляли, что безработица в Москве находится на уровне в 3%, что в несколько раз меньше по сравнению с другими мегаполисами мира.

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