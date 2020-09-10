Fitch улучшило прогноз по рейтингу Райффайзенбанка до "стабильного"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Райффайзенбанка до "стабильного" с "негативного", сообщается в пресс-релизе агентства. Сам рейтинг был подтвержден на уровне ВВВ.

"Пересмотр прогноза отражает снижение давления на кредитный профиль Райффайзенбанка из-за пандемии, снижения цен на нефть и последующего экономического спада в России. Прибыльность до вычета осталась высокой, что вместе с высокой капитализацией поддерживает способность банка абсорбировать убытки и, по мнению Fitch, будет достаточной для покрытия дальнейших кредитных убытков даже в случае более длительного и более серьезного спада, чем ожидается в настоящее время", - говорится в сообщении агентства.

При этом эксперты Fitch отмечают, что в настоящее время положительные рейтинговые действия в отношении Райффайзенбанка маловероятны, так как рейтинги эмитента находятся на одном уровне с рейтингами России. Повышение рейтинга банка требует улучшения экономической ситуации в стране.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Raiffeisen International Bank-Holding AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Райффайзенбанк занимает 12-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.