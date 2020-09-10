Российские авиакомпании в августе снизили перевозки на 36,6%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские авиакомпании в августе 2020 года сократили перевозки пассажиров по сравнению с августом прошлого года на 36,6%, до 9,15 млн пассажиров, следует из оперативных данных на сайте Росавиации.

"По оперативным данным, в августе 2020 российские перевозчики обслужили 9,15 млн пассажиров, что составляет минус 36,6% по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на 47,7 % и составил 18,59 млрд пассажирокилометров", - отмечается в сообщении Росавиации.

Лидером перевозок снова стала авиакомпания S7, которая увеличила пассажиропоток на 6,1%, до 1,6 млн пассажиров. "Аэрофлот" сократил перевозки на 60,4%, до 1,46 млн пассажиров. Лоукостер "Победа" перевезла в августе 1,2 млн пассажиров, что больше прошлогоднего результата на 17%. Авиакомпания "Россия" сократила перевозки на 32%, до 1,03 млн пассажиров, а "Уральские авиалинии" - на 14,9%, до 934 тысяч пассажиров.

При этом за январь - август этого года авиакомпании снизили перевозки пассажиров на 49,3%, до 43,73 млн пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.