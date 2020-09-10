Минэнерго США выделит $16 млн на исследования в области машинного обучения и AI

ТАСС, 10 сентября. Министерство энергетики США объявило о выделении $16 млн на реализацию пяти проектов, посвященных исследованиям в области машинного обучения и искусственного интеллекта, а также управления сложными системами. Об этом сообщил в четверг новостной портал министерства.

"Мы наблюдаем большие успехи в адаптации алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта к широкому спектру научных и эксплуатационных задач. Новые проекты позволят укрепить роль и возможности AI в качестве инструментов как для научных исследований, так и для управления сложными процессами", - сказал директор научного подразделения Министерства энергетики США Крис Фолл.

Финансирование будет направлено на поддержку двух комплексных проектов. Первая группа исследователей займется разработкой AI/ML моделей для прогнозного и сценарного моделирования в области физических наук, а вторая - сосредоточится на применении передовых алгоритмов для поддержки принятия решений в управлении сложными процессами в режиме реального времени. Кроме того, среди пяти выбранных министерством проектов отмечены исследования, посвященные задаче ускорения научных открытий с помощью нейроморфных вычислений,

Проекты были отобраны на конкурсной основе и будут реализованы под руководством экспертов из высших учебных заведений и национальных лабораторий министерства. На первом этапе финансирования, который начнется в 2020 году, на каждый из пяти проектов будет выделено $3 млн, дальнейшие раунды будут зависеть от ассигнований Конгресса.