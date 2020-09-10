СМИ: живущие за рубежом китайцы проявили интерес к созданию свободного порта Хайнаня

ХАЙКОУ, 10 сентября. /ТАСС/. Китайские бизнесмены, проживающие за границей, проявили значительный интерес к основным направлениям развития свободного торгового порта южной провинции КНР Хайнань. Как сообщила газета "Хайнань жибао", об этом заявили приглашенные местной администрацией предприниматели в ходе деловой презентации, проводимой для хуацяо - переехавших за рубеж граждан КНР и потомков эмигрировавших китайцев.

Более 50 предпринимателей-хуацяо из 14 стран и регионов мира прибыли на Хайнань для ознакомления с ключевыми индустриальными парками острова и поиска возможностей для сотрудничества и ведения бизнеса. Они заинтересовались возможностями свободного порта в областях научно-технических инноваций, финансовых инвестиций, здравоохранения, образования, логистики, международной торговли и туризма, уточняет издание.

"Строительство порта свободной торговли на Хайнане только началось, и это лучшее место для бизнесменов-хуацяо, чтобы открыть свой бизнес и начать стремительно развиваться", - цитирует газета Ван Линьда, председателя совета директоров компании Yihai Group, занимающейся бизнесом в сферах недвижимости и образования в Китае, США и европейских странах. По его словам, Yihai Group планирует воспользоваться преимуществами порта свободной торговли и активно развиваться здесь.

Заместитель начальника Управления международного экономического развития Хайнаня Цзи Гохуэй во время презентации отметил, что провинция продолжит создавать еще больше возможностей для бизнеса на основе нулевых таможенных тарифов, низких налоговых ставок, упрощенной системы налогообложения и либерализации экономики. По его словам, Хайнань "предоставит новую платформу для выхода на китайский рынок для управляемых хуацяо предприятий из разных стран".

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане, в соответствии с которой администрация региона собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона. В этом документе изложены принципы политики, нацеленной на привлечение иностранного капитала и расширение экономического сотрудничества с другими странами путем создания большого количества льгот и привилегий для бизнеса.