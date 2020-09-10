В ГД считают, что дело против замглавы Минэнерго Тихонова не повлияет на работу ГИС ТЭК

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Задержание и предъявление обвинений заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову никак не повлияет на дальнейшую реализацию проекта по созданию государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по энергетике и президент Российского газового общества Павел Завальный на пресс-конференции в четверг.

"ГИС ТЭК, по сути, находится сейчас в работе и заполняется информацией. И уже начиная со следующего года мы начнем пользоваться этой информацией. <...> Работа ведется, ГИС ТЭК уже активно внедряется. И эта ситуация (с задержанием Тихонова - прим. ТАСС) уже никак не повлияет на реализацию и внедрение ГИС ТЭК", - сказал Завальный.

"Единственно, что Тихонов - очень хороший специалист, он занимался внедрением. Он в Минэнерго курировал это направление, глубоко зная тему. Конечно, если к нему есть претензии, и претензии обоснованые, то незаменимых нет у нас, найдутся другие люди, которые будут курировать", - добавил депутат.

Басманный суд Москвы в среду отправил в СИЗО на два месяца заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова. Официальный представитель СК Светлана Петренко позднее сообщила, следствие считает Тихонова организатором хищения более 600 млн рублей, выделенных на создание программы ГИС ТЭК. В 2016 году обвиняемые подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн рублей были перечислены IT-компании "Ланит". Как полагает следствие, работы были выполнены не в полном объеме, а денежные средства похищены.

Обвинение в хищениях, помимо Тихонова, предъявлено его советнику Роману Рыжкову, а также вице-президентам АО "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову.

Тихонов вину не признает, его защита назвала уголовное преследование попыткой "дискредитации первых лиц министерства", так как обвинение построено фактически на показаниях одного заинтересованного лица. Тихонов был назначен замглавы Минэнерго летом 2019 года.

О проекте

Система ГИС ТЭК предназначена для сбора, хранения и обработки информации о состоянии отрасли, оперативного обеспечения органов власти и компаний аналитикой и прогнозами. На ее основе должна осуществляться выработка и реализация управленческих решений.