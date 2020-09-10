{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС уличила производителя БАДа "Лизоприм Лор" в недобросовестной конкуренции

Компания размещала рекламу, которая создавала впечатление о лечебных свойствах препарата, отмечает антимонопольное ведомство

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила производителя биологически активной добавки (БАД) "Лизоприм Лор", компанию "Квадрат-С", в недобросовестной конкуренции из-за того, что компания размещала рекламу, которая создавала впечатление о лечебных свойствах препарата. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"8 сентября 2020 года комиссия ФАС России признала действия ООО "Квадрат-С" нарушающими закон о защите конкуренции", - отмечается в сообщении.

По данным службы, компания "Квадрат-С" на сайте добавки сообщала о том, что она помогает справиться с причиной боли в горле, укрепляет иммунитет, устраняет боль в горле, борется с возбудителями инфекций и создает здоровую микрофлору.

"Биологически активные добавки не являются тождественными лекарственным препаратам, в том числе из-за различий в составе действующих веществ, показаниях и эффективности. То есть производитель БАДа сознательно вводил потребителей в заблуждение о его лечебных свойствах", - приводятся в сообщении слова заместителя главы ФАС России Андрея Кашеварова.

Таким образом, информация на сайте, посвященном БАДу "Лизоприм ЛОР", создавала впечатление о лечебных свойствах препарата, что вводит потребителей в заблуждение. При этом в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства компания "Квадрат-С" обновила содержание сайта, удалив с него ненадлежащую информацию.

В связи с этим основания для выдачи предписания "Квадрат-С" о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, отсутствуют, добавили в ФАС.

Теги
Россия
Кризис в Белоруссии
МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования
Представитель фонда Джерри Райс сообщил, что не удалось найти "способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности"
Читать полностью