Кузбасские власти планируют создать экокурорт на базе моногорода на юге региона

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены создать в моногороде Междуреченске туристско-рекреационный кластер (ТРК) для круглогодичного отдыха, который ежегодно сможет принимать до 8 млн туристов. По оценке властей, реализация проекта поможет диверсифицировать десять моногородов на юге региона, сообщили журналистам на презентации концепции кластера.

Проект предусматривает создание современного экокурорта рядом с особо охраняемой природной территорией - государственным заказником "Бельсинский" в Междуреченске. Это место в окружении горных рек и сибирской тайги, по мнению экспертов, наиболее удачно подходит для организации масштабного туристического пространства. Проект объединит горы Югус, Черный Салан и Поднебесные Зубья в один туристический кластер для круглогодичного эко- и этнотуризма. Каждый из трех объектов будет иметь свой функционал: на Югусе планируют построить оздоровительный центр и оборудовать пляж со стартом справов по горным рекам, район Поднебесных Зубьев будут развивать для пеших туристических маршрутов, а Черном Салане планируется построить горнолыжный курорт.

"Черный Салан - это одна из 20 гор в мире с наиболее удачной геометрией и возможностью стройки курорта в восемь раз большего, чем Шерегеш (горнолыжный курорт в Таштагольском районе Кузбасса - прим. ТАСС). Здесь можно создать инфраструктуру, в полной мере реализующую современные экологические технологии, построить проект с минимальной нагрузкой на тайгу. Это большой объект, который может вывести из монозависимости 10 городов юга Кузбасса, включая Новокузнецк", - говорится в презентации проекта.

Проект стал финалистом Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России Агентства стратегических инициатив (АСИ). По словам главы Междуреченска Владимира Чернова, к началу реализации проекта по созданию туристического кластера можно будет приступить в течение ближайших 5-7 лет. В обслуживании туристического потока будут задействованы все ближайшие к Междуреченску моногорода на юге региона.

"Один человек в туризме дает до четырех рабочих мест в сопутствующих отраслях - это транспорт, производство продуктов питания, сельское хозяйство и так далее. Вокруг этого ТРК объединятся все [моногорода], по сути вся южная агломерация, поскольку 8 млн туристов это очень много, если они все попадут сюда", - пояснил Чернов.

Моногород Междуреченск расположен на юге Кемеровской области и является третьим по площади муниципалитетом в регионе и одним из крупнейших по числу жителей, численность населения Междуреченска составляет более 96 тыс. человек. Градообразующим предприятием является крупнейшая в РФ угольная шахта "Распадская".