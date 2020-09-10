Дефицит бюджета России за январь - август достиг 1,69 трлн руб.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ в январе - августе текущего года, по предварительной оценке, увеличился до 1,69 трлн руб., следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России. Дефицит бюджета РФ в январе - июле 2020 года предварительно составил 1,52 трлн руб.

Доходы бюджета за 8 месяцев составили 11,69 трлн руб., или 56,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Расходы бюджета за январь - август составили 13,38 трлн руб., или 68% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", и 56,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - 6,88 трлн руб., или 52,3% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. Федеральная таможенная служба направила 2,78 трлн руб., 50,8% к прогнозным показателям на год. Перечисления других федеральных органов составили 2,02 трлн руб., или 103,7% к годовому прогнозу.