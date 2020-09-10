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Кризис в Белоруссии
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МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования

Представитель фонда Джерри Райс сообщил, что не удалось найти "способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности"

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении республике финансовой поддержки в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс на регулярном брифинге для журналистов.

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"В марте Белоруссия обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности", - отметил представитель фонда.

Он пояснил, что речь шла об инструменте для ускоренного финансирования, в рамках которого МВФ оказывает помощь пострадавшим от последствий пандемии странам. "Данный [финансовый] механизм не содержит каких-либо жестких условий <...>, но [для его использования] необходимы гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер, чтобы обеспечить использование средств на борьбу с пандемией и содействие экономической стабильности", - пояснил Райс. Под гарантиями, по его словам, подразумевались "меры по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является стандартной процедурой [МВФ] для всех стран", которые хотят получить помощь.

В марте правительство и Национальный банк Белоруссии обсуждали с МВФ выделение финансовой поддержки в размере до $900 млн в связи с последствиями пандемии. Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович также тогда заявлял, что не исключает привлечения Минском экстренного финансирования от МВФ, кроме того, Минфин ведет переговоры со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком по финансированию в связи с пандемией нового коронавируса.

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