МВФ продолжает обсуждать с Украиной условия кредитной программы

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) продолжает обсуждать с властями Украины условия и обязательства республики в рамках одобренной в начале июня новой кредитной программы. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы продолжаем контакты с властями [Украины] и продолжаем обсуждать ее условия и обязательства по [кредитной] программе. У меня нет сроков проведения первого обзора [кредитной программы]", - отметил представитель фонда. Киев может получить второй транш от МВФ только по итогам первого обзора экономики страны, который должна провести миссия фонда.