{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МВФ продолжает обсуждать с Украиной условия кредитной программы

Киев может получить второй транш только по итогам первого обзора экономики страны

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) продолжает обсуждать с властями Украины условия и обязательства республики в рамках одобренной в начале июня новой кредитной программы. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы продолжаем контакты с властями [Украины] и продолжаем обсуждать ее условия и обязательства по [кредитной] программе. У меня нет сроков проведения первого обзора [кредитной программы]", - отметил представитель фонда. Киев может получить второй транш от МВФ только по итогам первого обзора экономики страны, который должна провести миссия фонда.

Теги
Украина
Кризис в Белоруссии
МВФ и Белоруссия не смогли договориться о привлечении экстренного финансирования
Представитель фонда Джерри Райс сообщил, что не удалось найти "способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности"
Читать полностью