РБК: Росатом предложил снизить цель по грузопотоку в Арктике на 25%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава дирекции Северного морского пути (СМП) Вячеслав Рукша направил письмо в Минтранс с предложением снизить прогноз по грузопотоку проекта на 25%, до 60 млн тонн в год. Об этом в четверг сообщает газета РБК со ссылкой на копию документа.

По данным близкого к Росатому источника издания, прогноз по объему грузов решили скорректировать из-за изменений в трех проектах, с помощью которых планировалось достичь изначальной цели по загрузке СМП. Во-первых, это произошло из-за изменения планов по добыче угля к 2024 году компании "Востокуголь": текущий план предполагает добычу по 1 млн тонн угля в год вместо заявленных ранее 19 млн тонн. Вторым проектом, повлиявшим на планы по грузопотоку СМП, стало предприятие "Восток Ойл" (совместный проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга"). Как отмечает источник РБК, "Роснефть" направила в правительство прогноз о том, что "Восток Ойл" к 2024 году обеспечит грузопоток через СМП лишь в объеме до 9,25 млн тонн грузов. Третьей причиной снижения цели по загрузке Севморпути стало изменение планов "Новатэка". Компания уведомила правительство о том, что к 2024 году она обещает поставить по маршруту СМП 35,5 млн тонн груза в рамках уже построенного завода "Ямал СПГ", тогда как еще в марте 2019 года представитель "Новатэка" сообщал РБК о планах компании обеспечить грузопоток объемом около 46,7 млн тонн.

Из письма также следует, что пересмотр планов по грузопотоку совпадает с пересмотром сроков всего федерального проекта. Теперь он продлен до 2030 года - к этому времени планируется поставлять 110 млн тонн грузов в год по маршруту СМП. Кроме того, как отмечает Рукша в письме, к 2028-2029 годах прогнозный грузооборот может превысить уровень пропускной способности грузовых морских портов.

В пресс-службе Росатома отказались от комментариев РБК. Представитель "Роснефти" сообщил изданию, что "планы компании по объемам добычи нефти в рамках проекта "Восток Ойл" не менялись, так же как и сроки реализации проекта".

Росатом является куратором федерального проекта "Северный морской путь", его цель - развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 млн тонн в 2024 году.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно- Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.