В Калининградской области отремонтировали 350 км дорог за три года

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Более 350 км дорог отремонтировали в Калининградской области за три года, благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"За три года работы в Калининградской области федерального дорожного проекта удалось отремонтировать более 350 км дорог областного и местного значения, а также 38 улиц в муниципалитетах. Установлено более 150 новых светофоров, отремонтированы остановочные пункты и заменены автопавильоны. К ЧМ-2018 в Калининграде отремонтирована 21 улица. <...> За три года в дорожную сеть были вложены почти 5 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пятилетний план по ремонту сети автодорог Калининградской области включено 42 дорожных объекта общей протяженностью около 800 километров на сумму 10 млрд рублей. В 2020 году направлено 2,4 млрд рублей, запланированы работы на 26 дорожных объектах общей протяженностью 121 км, уточнили в пресс-службе.

Губернатор области Антон Алиханов, выступая с годовым отчетом перед депутатами областной думы в четверг, отметил, что области уже начались работы по реконструкции второго этапа Северного обхода Калининграда, который позволяет перенаправить грузы во обход областного центра.

Кроме того, по его словам, при поддержке федерального центра будет продолжено строительство "Приморского кольца", соединяющего Калининград с курортными городами на побережье Балтийского моря, до поселка Круглово с подъездом к поселку Янтарный, где расположен первый в РФ пляж, сертифицированый по международным стандартам и удостоенный награды "Голубой флаг".