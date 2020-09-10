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Программа модернизации системы газоснабжения начнется в Ингушетии в 2021 году

Также первый вице-премьер региона Микаил Илезов отметил, что в этом году за первые семь месяцев возрос уровень оплаты бюджетными организациями за потребленный ресурс более чем на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

МАГАС, 10 сентября. /ТАСС/. Масштабная программа модернизации системы газоснабжения Ингушетии будет запущена в 2021 году. Об этом сообщил в четверг заместитель гендиректора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Денис Волков на совещании с главой республики Махмудом-Али Калиматовым в Магасе.

"Сейчас главным приоритетом компании является максимально быстрое согласование с регионами программы газификации на 2021-2025 годы. Мы сейчас в форсированном режиме подготовим и проведем все согласования внутри компании и подготовим эту программу для финального подписания. Надеюсь, что это произойдет уже в начале октября. И тогда мы незамедлительно приступим к формированию планов графиков строительства на 2021 год", - сказал Волков.

Как сообщил на совещании первый вице-премьер региона Микаил Илезов, проект газификации предусматривает строительство распределительного газопровода-закольцовки между газораспределительными станциями города Назрань и села Кантышево общей протяженностью 9 км.

"А также в план входит межпоселковый газопровод в горном Джейрахском районе республики общей протяженностью 52 км. Также хотелось бы отметить, что в этом году за первые семь месяцев возрос уровень оплаты бюджетными организациями за потребленный ресурс более чем на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Илезов.

Ранее по итогам проверки Ростехнадзора были выявлены нарушения, связанные с несоответствием сети газоснабжения республики требованиям безопасности, их изношенностью. В этой связи руководством ПАО "Газпром" было принято решение сделать Ингушетию первым субъектом России, где будет реализован пилотный проект по обновлению газопроводных сетей, предварительная стоимость которого составила несколько миллиардов рублей.

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