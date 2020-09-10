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Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,03 млн баррелей

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей

ТАСС, 10 сентября. Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 2,033 млн баррелей и на 4 сентября составили 500,434 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3 млн баррелей.

По состоянию на 18:05 мск, цена ноябрьского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,15% - до $40,32 за баррель. В то же время нефть сорта WTI дешевела на 1,6% и торговалась на уровне $37,81 за баррель.

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