Региональный оператор в Пскове нарушил антимонопольный закон при организации вывоза мусора

ТАСС, 10 сентября. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы в Псковской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении регионального оператора по обращению с отходами - ООО "Экопром". Компания оставила без внимания предупреждение ведомства о необходимости проведения торгов при заключении контрактов на вывоз мусора, сообщается на официальном сайте управления.

В июне ведомство установило, что ООО "Экопром" не проводило торги на заключение части контрактов на транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО), а заключило прямые контракты с компаниями-перевозчиками либо осуществляло транспортировку своими силами, что отражалось на тарифах для населения. Компании было объявлено предупреждение о нарушении.

"Предупреждение, выданное управлением ООО "Экопром", не было исполнено, торги на перевозку объявлены не были. <...> Управление возбудило новое дело в отношении регионального оператора ООО "Экопром" по признакам нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

"Избегая конкурентных процедур, регоператор злоупотребляет своим доминирующим положением, что приводит к ограничению конкуренции и не дает возможности другим перевозчикам предложить свои услуги по транспортировке ТКО по более низкой цене, и, как следствие, это отражается на тарифах для населения. Кроме того, это зачастую приводит к многочисленным жалобам граждан на несвоевременный вывоз мусора, поскольку компания не располагает полностью укомплектованным автопарком. Так, например, в одном из районов длительное время не вывозился мусор по причине поломки мусоровоза - у "Экопрома" не хватает внутренних ресурсов, чтобы обеспечивать бесперебойную работу", - отметила руководитель управления Ольга Милонаец, слова которой приводятся в сообщении.

С 1 января 2019 года в Псковской области начала действовать новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Компания "Экопром", выступающая региональным оператором по обращению с отходами, является дочерним предприятием петербургского холдинга "Мехуборка".