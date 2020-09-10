В ВТБ сообщили, что полностью восстановили работу мобильного приложения

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Работа мобильного приложения "ВТБ Онлайн" полностью восстановлена, сообщили ТАСС в пресс-службе банка ВТБ.

"Как мы сообщали ранее, сегодня незначительное число клиентов ВТБ столкнулись с нестабильной работой нашего мобильного приложения. После проведенных технологических работ "ВТБ Онлайн" был полностью открыт для пользователей уже с 15:00 мск", - сказали в пресс-службе.

В банке отметили, что в качестве резервного источника для клиентов в полном объеме была доступна интернет-версия "ВТБ Онлайн".

"Мы еще раз приносим клиентам извинения за перебои в работе нашего сервиса. Банк проанализирует причины сегодняшнего ИТ-инцидента для минимизации подобных ситуаций в будущем", - добавили в ВТБ.