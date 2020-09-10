"Лукойл": спрос на моторное топливо в России восстановился на 95% от докризисного уровня

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" фиксирует восстановление спроса на нефть как в России, так и во всем мире. На внутреннем рынке потребление моторного топлива вернулось к 95% от уровня, предшествующего пандемии коронавируса. Об этом в ходе конференции с инвесторами сообщил глава IR департамента компании Александр Паливода.

Об оживлении спроса свидетельствуют данные розничной сети "Лукойла". Отстает восстановление только на авиакеросин, говорит он.

Паливода также добавил, что компания готова оперативно восстановить добычу нефти после снятия ограничений ОПЕК+. В настоящее время свободные производственные мощности компании по добыче нефти составляют примерно 230 тыс. б/с.

Нефть за $50 за баррель

"Лукойл" ориентируется на цену нефти в районе $50 за баррель в 2021 году, допускает, что краткосрочной она может превышать этот уровень.

"В 2021 году цена может превышать отметку в $50 за баррель. Но при бюджетировании мы закладываем меньшие уровни", - сказал он, отметив, что цена в $50 за баррель - это базовая цена, на которую ориентируется компания.

В более долгосрочной перспективе есть основания ожидать роста цен на нефть. "Спрос восстанавливается, да, не везде быстро. Скорее всего, потребуется время до конца 2021 года, чтобы спрос восстановился на докризисных уровнях. Но еще раз отмечу, мы уже видим дефицит на рынке нефти, благодаря чему запасы сокращаются быстрее", - сказал он.

Заемный капитал для дивидендов

"Лукойл" при выплате дивидендов будет использовать утвержденную базу в 100% от скорректированного свободного денежного потока, привлекать заемный капитал не планирует.

"Мы считаем, что ситуация на рынке остается нестабильной. Наш подход к низкому левередж показал свою эффективность. Поэтому не планируем отклоняться от этого правила. Мы не планируем привлекать долговые инструменты для выплаты дивидендов. Как закреплено в нашей политике, расчетной базой является свободный денежный поток", - сказал он.

Паливода напомнил, что совет директоров рассмотрит рекомендации по промежуточным дивидендам в октябре.