Первый в Ростовской области сахарный завод начнет работать в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Представители Международной сахарной корпорации и компании China Northern Machinery Engineering Technology Co., Ltd (КНР) обсудили строительство первого в Ростовской области сахарного завода. Как сообщили в четверг в управлении информационной политики регионального правительства, предприятие планирует начать работу в 2022 году.

"Завод будет производить сахар высокого качества, мелассу и гранулированный жом (180, 50 и 50 тыс. тонн в год соответственно). Стоимость реализации проекта по последним расчетам составит 16-17 млрд рублей. Планируется, что пуск предприятия состоится в 2022 году. Реализация проекта позволит обеспечить рабочими местами около 500 человек", - говорится в сообщении.

В управлении информполитики напомнили, что с инициативой строительства в Ростовской области сахарного завода мощностью переработки в 12 тыс. тонн свеклы в сутки Международная сахарная корпорация выступила несколько лет назад. На сегодняшний день возведена необходимая инфраструктура, в марте началось строительство водовода.

"После подписания меморандума о сотрудничестве в прошлом году мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве и начали переговоры с потенциальными покупателями продукции будущего сахарного завода в Китае. Когда Китай и Россия откроют границу, мы немедленно отправимся на место для осмотра, чтобы определить основные строительные задачи по проекту", - приводит управление информполитики слова генерального директора китайской компании Лиу Чанга.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, в регионе за время пандемии не остановило свою деятельность ни одно предприятие АПК, продолжается реализация инвестпроектов. "Продукция сахарного завода будет экспортоориентированной, и для области это важно. Правительство региона оказывало и продолжит оказывать всяческую поддержку в реализации проекта. Будут предусмотрены дополнительные льготы. Мы ждем китайских инвесторов на стройплощадке", - сказал Гончаров.