МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Норникель" считает преждевременными требования Росприроднадзора о выплате штрафа за аварию под Норильском в размере около 148 млрд рублей, так как еще не завершены работы по оценке объемов собранных нефтепродуктов, говорится в сообщении компании.

"Обращение Росприроднадзора в суд считаем преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объемов собранных нефтепродуктов еще не проведена", - отмечается в сообщении.

"Норникель" напомнил, что активно участвовал в экспертном диалоге на площадке рабочей группы Минприроды. "Результатом нашей совместной работы должен стать план рекультивации. По-прежнему считаем, что только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит, определить корректную сумму ущерба", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Росприроднадзор подало иск в Арбитражный суд Красноярского края к "Норникелю" о возмещении 148 млрд рублей ущерба, нанесенного окружающей среде после разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском.