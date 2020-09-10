"Айсберри" вложит более 2,5 млрд рублей в производство мороженого в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Компания "Айсберри" вложит более 2,5 млрд рублей в предприятие по производству мороженого на территории опережающего развития (ТОР) в Тутаеве Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Компания намерена реализовать проект в течение двух лет. На первом этапе она планирует вложить в предприятие 1 млрд 300 млн рублей и создать не менее 500 новых рабочих мест. В финале объем инвестиций будет увеличен и составит более 2,5 млрд рублей, а количество занятых на производстве вырастет до тысячи", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

По его словам, новое предприятие позволит ярославским производителям молока рассчитывать на гарантированный сбыт своей продукции. "Уверен, что все свои планы компания "Айсберри" сможет реализовать. Со своей стороны будем оказывать для этого необходимую поддержку", - добавил Миронов.

Проект реализуется в рамках соглашения между правительством региона и компанией "Айсберри", подписанного на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2019". Строительство завода началось в конце 2019 года, выпуск мороженого планируется начать во втором квартале 2021 года. Предприятие выйдет на полную мощность и будет производить ежемесячно около 6-7 тыс. тонн продукции в 2022 году.

Компания "Айсберри" основана в 2005 году и выпускает продукцию под брендами "Вологодский пломбир", "Филевская лакомка", "Жемчужина России", "Ленинградское". Компания была основана на базе старейших в России производств мороженого.