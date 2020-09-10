Создание инфраструктуры для крупнейшей в РФ шахты "Инаглинская" завершат в 2021 году

ТАСС, 10 сентября. Завершить создание инфраструктуры для крупнейшей в России шахты "Инаглинская" и одноименной обогатительной фабрики мощностью 6 млн тонн угля в год планируется в 2021 году. Строительство инфраструктуры ведется за счет федеральных средств в качестве господдержки проекта, сообщает Минвостокразвития РФ.

В четверг в Нерюнгринском районе Якутии была запущена первая очередь шахты и обогатительной фабрики. Завершение второго этапа запланировано на 2022 год.

"В целях государственной поддержки инвестиционного проекта ГОК "Инаглинский" за счет федеральных средств реализуется строительство железнодорожной инфраструктуры (завершение - апрель 2021 г.) и планируется строительство подстанции "Налдинская" с заходами ВЛ 220кВ (планируется осуществить технологическое [присоединение] объектов ГОК "Инаглинский" в мае 2021 г.)", - говорится в сообщении.

Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский" ведет отработку запасов Чульмаканского и Верхне-Талуминского месторождений. Общий объем инвестиций - более 72 млрд рублей, при этом будет создано более 4 тыс. рабочих мест. К настоящему времени уже создано более 2,5 тыс. рабочих мест и фактически трудоустроено 1,7 тыс. человек.

Угледобывающая компания "Колмар" является якорным резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля.