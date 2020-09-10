Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 2 коп.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 31 августа по 6 сентября 2020 года выросли на 2 коп. и составили 45,75 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средняя стоимость бензина марки Аи-92 увеличилась на 1 коп. - до 43,16 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 1 коп. - до 46,94 руб. за литр, Аи-98 - на 4 коп., до 52,98 руб. за литр.

Цена на дизельное топливо не изменилась и составила 48,05 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 21 субъекте РФ, наиболее заметный отмечен в Южно-Сахалинске - на 1,1%. Снижение цен наблюдалось в 7 субъектах, наиболее заметное в Кызыле - на 0,6%.

В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период цены на автомобильный бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 руб., марки Аи-95 - от 41,9 до 49,99 руб., марки Аи-98 - от 49,99 до 55,89 руб. за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,9 до 44,11 руб., марки Аи-95 - от 45,3 до 48,56 руб., марки Аи-98 - от 53,2 до 54,99 руб. за литр.

Общий объем производства бензина в РФ с 31 августа по 6 сентября снизился на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 761,7 тыс. тонн. Производство дизельного топлива сократилось на 4,4% - до 1 млн 452,8 тыс. тонн.