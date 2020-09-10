Глава Минэнерго Болгарии поставила под вопрос перспективы реализации проекта АЭС "Белене"

СОФИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова выразила сомнение в том, что проект строительства атомной электростанции "Белене" будет реализован.

"Новая [энергетическая] стратегия предусматривает строительство новых атомных реакторов мощностью в 2 000 мегаватт после 2030 года, но нигде не написано, что это произойдет в "Белене". Как знаете, проект вызвал интерес международных компаний, но из-за пандемии коронавируса процедура по выбору стратегического инвестора не просто замедлилась, а практически была остановлена", - приводит Болгарское национальное телевидение заявление министра во время представления программы развития энергетики страны на профсоюзном форуме в четверг.

По словам министра, предстоит в очередной раз выяснить, насколько проект "Белене" выгоден. Если он не впишется в согласованные ранее параметры, то АЭС построена не будет. Вместо этого будет поставлен вопрос о строительстве двух новых энергоблоков на АЭС "Козлодуй".

В июле министр заявляла, что проблем с реализацией проекта строительства атомной электростанции "Белене" нет. Она утверждала, что проект строительства АЭС "Белене" продолжает свое развитие. Реакторы АЭС и площадка, где планируется строить станцию, принадлежат Болгарии. Реализация проекта и поиск инвестора ведутся в соответствии с решением парламента страны.

АЭС "Белене"

В июне Росатом, Framatome SAS и GE Steam Power подписали меморандумы о взаимопонимании по проекту строительства АЭС "Белене", которые предполагают объединение усилий для участия в процедуре выбора стратегического инвестора для строительства станции.

Компании вошли в шорт-лист из пяти претендентов на реализацию проекта АЭС "Белене", наряду с Китайской национальной атомной корпорацией (China National Nuclear Corporation, CNNC) и Корейской корпорацией гидро- и атомной энергетики (Korea Hydro & Nuclear Power, KHNP).

В 2006 году входящий в Росатом "Атомстройэкспорт" выиграл международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене". Однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции. В 2018 году Болгария решила возобновить строительство АЭС и на следующий год объявила тендер.

Росатом заявлял, что готов участвовать в проекте в рамках международной кооперации.