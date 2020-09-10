Власти Пермского края и организация "Лукойл" намерены развивать промкооперацию в регионе

ТАСС, 10 сентября. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписал дорожную карту по взаимодействию промышленного комплекса региона и организаций группы "Лукойл" в Прикамье, документ предусматривает планы по развитию промышленной кооперации. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

"Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал дорожную карту по взаимодействию промышленного комплекса Пермского края и организаций группы "Лукойл" в Пермском крае. Подписи в документе поставили также представитель президента ПАО "Лукойл" в Пермском крае, генеральный директор ООО "Лукойл-Пермь" Олег Третьяков, генеральный директор ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" Сергей Андронов и министр промышленности Прикамья Алексей Чибисов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, дорожная карта закрепляет намерения и планы по дальнейшему сотрудничеству. Согласно документу, до 2024 года планируется развивать промышленную кооперацию, продолжать внедрение цифровых технологий и новых систем подготовки специалистов, обмениваться лучшими практиками в области менеджмента и экологии. Планируется, что результатом работы станет увеличение доли отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах группы "Лукойл".

Региональные предприятия-участники промышленной кооперации с холдингом предоставят "Лукойлу" собственные предложения по поставкам высокотехнологичной продукции и услуг, в том числе инновационной и импортозамещающей. В свою очередь, представители компании определят приоритетный перечень направлений закупок.

"Сегодняшняя дорожная карта - это первый документ, который детально раскрывает те сферы сотрудничества, по которым мы будем взаимодействовать. Для правительства региона очень важно, чтобы вместе с крупными предприятиями развивался и малый бизнес. Это уже одиннадцатая дорожная карта, которая подписана в Прикамье, и наша задача нарастить ежегодный объем заказов от крупного бизнеса с 35 до 70 млрд рублей - это план на ближайшую пятилетку", - цитирует Махонина пресс-служба.