В Британии заявили, что не отзовут законопроект о внутреннем рынке, несмотря на протест ЕС

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Великобритания не отзовет законопроект о внутреннем рынке, который стал причиной новых разногласий Лондона и Брюсселя, поставив под угрозу достижение соглашения о свободной торговле между Великобританией и Евросоюзом. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Sky News британский министр по особым поручениям, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии Марошом Шефчовичем.

"Зампредседателя [ЕК] Шефчович потребовал, чтобы Великобритания отозвала законопроект о внутреннем рынке, я объяснил ему, что мы не будем этого делать и не можем так поступить. Я очень ясно заявил вице-председателю Шефчовичу, что мы не будем отзывать этот законопроект, он понял и выразил сожаление", - сказал Гоув и назвал состоявшуюся встречу хорошей.

Ранее в четверг Еврокомиссия распространила коммюнике, пообещав "использовать средства правовой защиты", если Великобритания примет упомянутый законопроект, так как он представляет собой "серьезное нарушение соглашения о выходе Великобритании из ЕС и международного права".

Законопроект, ставший причиной резкого обострения отношений между Лондоном и Брюсселем, был представлен британским правительством в среду. Он призван регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года. В документе говорится, что некоторые из его положений "будут иметь силу, несмотря на несоответствие международному или национальному правом или несовместимость с ним". Речь идет об одном из основных пунктов сделки по Brexit - о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства королевства, но при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС.

При этом Гоув заверил, что правительство Великобритании "привержено исполнению соглашения о выходе из ЕС". Однако в правовом заключении, распространенном в четверг на портале правительственной информации Соединенного Королевства, говорится о том, что британский парламент не выйдет за пределы конституции, если примет законопроект о внутреннем рынке, и что он имеет полное право принять подобный закон.

На фоне этих новостей курс фунта усилил падение по отношению к основным валютам. В настоящий момент за один фунт дают $1,279 и €1,079.