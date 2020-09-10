Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,75%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский фондовый рынок закрылся ростом индексов, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,75%, до 2897,55 пункта, а РТС - на 1,27%, до 1216,59 пункта.

Основным фактором давления на акции могла стать ситуация на рынке энергоносителей, где активизация продаж привела к отступлению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район $40,6 за баррель, прокомментировал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,3%, а в США в ходе первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней предыдущего закрытия, добавил он.

Сырьевые товары продолжили показывать рост, в частности растут базовые металлы (алюминий +0,13%, никель +0,17%, палладий +0,61%) и сталь, добавил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

На этом фоне становятся привлекательными акции металлургических и горнодобывающих компаний, ориентированных на экспорт - НЛМК (+1,42%), "Северсталь" (+2,44%), "Норильский никель" (-0,62%), добавил Потапов. "Мы считаем, что спрос на металлы будет оставаться сильным до конца года из-за высокого спроса со стороны Китая", - пояснил он.

Доллар к рублю на 20:18 мск уменьшился на 0,37%, до 75,04 рубля, евро вырос на 0,03%, до 88,98 рубля.

Прогноз на 11 сентября

Без внешних очевидных сигналов российский рынок может остаться в локальном боковике по индексу Мосбиржи и продолжить торги в области 2900 пунктов, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Рубль по отношению к доллару вплотную подобрался к уровню сопротивления в 75 рублей, которое, вероятно, остановит его текущее укрепление, добавил он.

По оценкам "Фридом Финанс", завтра, 11 сентября, индекс Мосбиржи продемонстрирует нейтральную динамику в диапазоне 2860-2920 пунктов. Рубль завершит неделю в диапазоне 74,66-75,34 рубля за доллар.