В РФ считают, что экс-акционеры ЮКОСа не смогли доказать необходимость возобновления дела

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Бывшие акционеры компании ЮКОС не смогли привести ни одной причины, по которой было бы необходимо возобновить в федеральном суде столичного округа Колумбия слушания по делу, в рамках которого истцы пытаются взыскать с России $50 млрд. Об этом говорится в ходатайстве российской стороны, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в четверг в электронной базе.

В нем отмечается, что экс-акционеры ЮКОСа "не смогли указать ни одной причины, чтобы отклонить ходатайство Российской Федерации о продлении срока приостановления разбирательства в этом суде". Напротив, отмечается в документе, истцы "чуть не признали первоначальные причины, по которым суд приостановил дело: экономия судебных расходов, международная вежливость и баланс тягот". Российская сторона считает, что требование бывших акционеров ЮКОСа "является очередной попыткой в последнюю минуту смешать материалы с новой серией не относящихся к делу и ложных утверждений".

В связи с этим ответчик просит суд отказать истцам в удовлетворении ходатайства о возобновлении слушаний и отложить дело, пока основной спор рассматривается в Верховном суде Нидерландов.

В середине июня Россия подала ходатайство против возобновления в Вашингтоне слушаний по данному делу, которое по сути заморожено с сентября 2016 года. В нем говорится о необходимости отложить процессуальные действия в связи с тем, что основное дело, которое принимает во внимание суд в США, продолжает рассматриваться в Нидерландах, а именно в Верховном суде этой страны.

Бывшие акционеры ЮКОСа полагают, что суду "следует отказать Российской Федерации в ходатайстве". Истцы также запросили проведение прений сторон в рамках судебного процесса.

Дело ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала тем, что определенные положения документа не могли применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону РФ, признав решения ППТС недействительными и сняв с России обязательства по выплате более $50 млрд. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале этого года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения. Российская сторона 15 мая этого года подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу с требованием отменить решение апелляционного суда Гааги.

В июне Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России. Официальный представитель инстанции Теа Тьердема сообщила ТАСС, что у Верховного суда есть возможность отказа от рассмотрения дел, если кассационные жалобы не удовлетворяют определенным требованиям. Однако в данном случае суд не нашел оснований для отказа. В мае Тьердема говорила о том, что рассмотрение кассационной жалобы должно занять около 9-12 месяцев.