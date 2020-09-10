Экосистему нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" запустят в 2021 г.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Цифровая экосистема нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" будет запущена в 2021 году. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"В 2021 году планируется запуск новой цифровой экосистемы национального проекта ["Производительность труда и поддержка занятости"], которая консолидирует весь имеющийся опыт в этой сфере и будет предоставлять предприятиям широкий доступ к отечественным сервисам повышения производительности труда на основе цифровых технологий", - говорится в сообщении.

В тексте сообщения отмечается, что в рамках корректировки национального проекта принято решение сделать акцент на использовании методов и принципов бережливого производства, а также масштабировать лучшие практики в области повышения производительности труда.

"Реализация пилотных мероприятий национального проекта закладывает основу дальнейшей оптимизации производственных процессов, в том числе на других производственных участках, и построения новых производственных систем предприятий с вовлечением всех сотрудников", - отмечается в сообщении.

Еще одним направлением станет переподготовка рабочих кадров и развитие рационализаторства в партнерстве с движением WorldSkills Russia. Эта инфраструктура сможет закрыть потребности российских предприятий в практической подготовке кадров по мировым стандартам и даст кумулятивный эффект для роста производительности труда, отмечается в тексте.