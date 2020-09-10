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Росрыболовство не ожидает дефицита рыбы и красной икры на внутреннем рынке

Глава Росрыболовства Илья Шестаков при этом признал, что в 2020 году не очень удачно заканчивается лососевая путина

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Дефицита рыбы и красной икры на российском внутреннем рынке не будет, заявил в четверг глава Росрыболовства Илья Шестаков в эфире телеканала "Россия-24".

"Дефицита ни рыбы, ни красной икры не будет", - сказал он.

При этом Шестаков признал, что в 2020 году не очень удачно заканчивается лососевая путина. "Она хуже тех рекордных, которые были у нас последние годы. Но в целом нельзя, конечно, говорить, что она приведет к дефициту лососевых на внутреннем рынке", - подчеркнул глава Росрыболовства.

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