Росрыболовство не ожидает дефицита рыбы и красной икры на внутреннем рынке

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Дефицита рыбы и красной икры на российском внутреннем рынке не будет, заявил в четверг глава Росрыболовства Илья Шестаков в эфире телеканала "Россия-24".

"Дефицита ни рыбы, ни красной икры не будет", - сказал он.

При этом Шестаков признал, что в 2020 году не очень удачно заканчивается лососевая путина. "Она хуже тех рекордных, которые были у нас последние годы. Но в целом нельзя, конечно, говорить, что она приведет к дефициту лососевых на внутреннем рынке", - подчеркнул глава Росрыболовства.