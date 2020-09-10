Новгородская область договорилась с Роскачеством о мониторинге местной продукции

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Роскачества Максим Протасов в четверг подписали дорожную карту по этапам сотрудничества экспертной организации и региона. Согласно договору, основными целями совместной работы станут мониторинг качества продукции местных производителей и внедрение на предприятиях новейших технологий по управлению качеством, сообщили в пресс-службе Роскачества.

"Для нас очень важна компетентная оценка производимых на Новгородчине товаров. Продукция многих предприятий области достойна государственного знака качества. Включение местных товаров в объекты исследований Роскачества, привлечение к работе лучших экспертов и лабораторий для проведения испытаний станет хорошим стимулом для наших производителей, позволит войти в программу продвижения товаров в торговых сетях, завоевать доверие покупателей из разных уголков страны", - передает слова губернатора пресс-служба.

План работы с экспертной организацией предполагает привлекать испытательные центры области к межлабораторным проверкам пищевой продукции, товаров легкой промышленности и других, а также планируется включать новгородскую продукцию в исследования Роскачества. Проверку уже прошли производители безалкогольных напитков, молочной, хлебобулочной и мясной продукции. По ее итогам знак качества уже выдан квасу местного производства, биойогурту и сметане.

Совместно с Роскачеством также планируется развивать и поддерживать производителей органической продукции, в том числе с помощью сертификации. "Национальный центр компетенций в сфере органической продукции, созданный на базе Роскачества, проводит в том числе сертификацию производителей. До конца 2020 года для малых и средних предприятий получить сертификаты соответствия можно бесплатно, что является дополнительной мерой финансовой поддержки для органик-производителей", - отметил Протасов.

Российский знак качества присваивается сроком на три года лучшим отечественным товарам, которые соответствуют опережающим стандартам Роскачества и требованиям по уровню локализации. Добровольная сертификация проводится бесплатно для производителей.