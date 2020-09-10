Две компании Архангельской области стали резидентами Арктической зоны России

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Две компании-инвестора из Архангельской области стали резидентами Арктической зоны РФ, в четверг говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В Архангельской области появились два резидента Арктической зоны РФ. Сегодня прошло первое заседание комиссии Минвостокразвития России по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, где единогласно были одобрены две заявки от компаний Архангельской области, которые уже официально получили статус резидента Арктической зоны", - говорится в сообщении.

Это компании ООО "Термистофф" и ООО "Помор Шиппинг". "Термистофф" из Северодвинска заявилась с проектом "Организация производства древесины" по созданию производства для выпуска нового вида продукции, производимой на основе применения современных технологий защиты древесины - термомодифицирования. "Думаю, инвестиционной проект будет запущен осенью следующего года с 30 новыми рабочими местами", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании Алексея Лохова.

Инвестиционный проект ООО "Помор Шиппинг" заключается в приобретении сухогруза усиленного ледового класса дедвейтом не менее 10 тысяч тонн для морской перевозки в Арктике, и реконструкции склада для упаковки сборных грузов с целью увеличения объема перевозимых грузов и расширения маршрутных линий. "Программа нового арктического закона нам интересна налоговыми и таможенными перспективами. На данном этапе нам необходима инвестиционная поддержка, и после этого мы сможем быстро запустить инвестиционный проект", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "Помор Шиппинг" Антона Коробицына.

Для Архангельской области это даст около 20 рабочих мест и порядка 400 млн рублей в региональный бюджет за десять лет.

Согласно новому федеральному закону о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, арктическая территория становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и всевозможных преференций для бизнеса. Помимо налоговых послаблений, пакет мер предусматривает введение пониженных тарифов страховых взносов, субсидии, а также будет действовать особая таможенная зона, что, в свою очередь, сделает ведение бизнеса в Архангельской области более привлекательным.