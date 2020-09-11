"Аэрофлот" возобновляет рейсы в ОАЭ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в пятницу возобновляет рейсы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ), прерванные весной этого года на фоне пандемии коронавируса. Ранее на этой неделе "Аэрофлот" также возобновил полеты в Каир и на Мальдивы.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: в пятницу и субботу. Первый после приостановки рейс вылетит 11 сентября в 02:30 мск.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. В Египет можно будет выполнять полеты три раза в неделю, в ОАЭ и на Мальдивы - два раза. Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией. Открытие полетов в Египет, ОАЭ и на Мальдивы анонсировал только "Аэрофлот".

За 96 часов до прилета в Дубай россиянам необходимо будет сделать тест на коронавирус, также тест необходимо будет сдать после прилета. Результаты второго теста должны быть известны в течение двух дней, которые необходимо будет провести в режиме самоизоляции. При этом на мобильный телефон будет установлено приложение для отслеживания перемещений. Более того, после возвращения из Дубая в Москву россияне должны сделать тест в трехдневный срок и разместить результаты на портале госуслуг.

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, спрос на туры в Эмираты этой осенью и зимой будет высоким при условии сохранения "рыночных" цен на авиабилеты. Ранее туроператоры "Интурист", Anex Tour и Tez Tour уже заявляли о готовности возобновить организацию и продажу туров на курорты Объединенных Арабских Эмиратов.