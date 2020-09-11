В Нью-Йорке ключевые индексы понизились на фоне сброса акций технологических компаний

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг к закрытию сессии понизились, участники рынка активно избавлялись от акций технологических компаний.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones понизился на 405,89 пункта (1,45%) и остановился на уровне 27 534,58. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 59,77 пункта (1,76%), до отметки 3 339,19. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 221,97 пункта (1,99%), до уровня 10 919,59.

Котировки Apple понизились на 3,01%, Microsoft - на 2,60%, Alphabet - на 1,17%, Amazon - на 3%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии опустилась на 0,70%, до $37,04 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,66%, до $1 951,40 за тройскую унцию.

Комментируя итоги биржевого дня, информационное агентство Bloomberg отметило, что еще один сброс акций технологических компаний стал четвертым за последние пять сессий и "указывает на опасения инвесторов по поводу того, что котировки этих акций в течение ралли, продолжавшегося пять месяцев, поднялись слишком высоко и этот процесс был слишком быстрым". "Вероятно, процесс коррекции на рынке еще не завершен", - привело агентство мнение руководителя департамента инвестиций компании BNY Mellon Lockwood Advisors Мэтта Форестера.

Газета The Wall Street Journal также отметила, что падение котировок технологических компаний "может указывать на период волатильности в будущем". Одним из факторов, влияющих на настроения инвесторов, газета считает напряженность в американо-китайских отношениях. Ссылаясь на данные опроса руководителей компаний Американской торговой палатой в Шанхае, газета указывает, что, по мнению более 70% опрошенных, геополитические проблемы создадут трудности для их компаний в ближайшие три - пять лет.