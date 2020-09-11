"Известия": Союз потребителей России предложил ввести новые ценники в магазинах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) направил в Минпромторг предложение обязать магазины ввести новые ценники, на которых указывалась бы не только стоимость единицы товара, но и вес или объем продукта. Об этом в пятницу сообщают "Известия".

"Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение," - сказал "Известиям" президент СПРФ Петр Шелищ. По оценкам организации, производители часто "хитрят с упаковкой", например, уменьшают вес или объем продукта, не снижая при этом цену.

Более того, в СПРФ уточнили, что в России уже есть ритейлеры, которые используют прейскурант с двумя ценами.

В Минпромторге изданию сообщили, что на сегодняшний день продавец уже обязан указать на ценнике стоимость товара по весу или за единицу товара, а более детальный подход считают нецелесообразным.

"Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией, есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места", - сообщил изданию замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Отмечается, что предложение СПРФ также будет представлено деловому сообществу в рамках обсуждения финальной версии документа.