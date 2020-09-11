"Известия": Минфин рассматривает опцию досрочного снятия денег без потерь со счетов ИИС-2

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Владельцы Индивидуальных инвестиционных счетов второго типа (ИИС-2) могут получить возможность снять часть денег до окончания срока договора без потери налоговой льготы в случае, если они попадут в сложную жизненную ситуацию или захотят использовать средства для первого взноса по ипотеке. Возможность внедрения такой опции для развития ИИС-2 рассматривается Минфин, сообщают в пятницу "Известия".

"Обсуждаются несколько видов снятий средств со счетов ИИС - какие-то мы поддерживаем, какие-то более спорные. Из тех, что поддерживаем - это снятие средств со счетов ИИС в случае сложной жизненной ситуации и первый взнос на ипотеку", - сказал изданию директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

В презентации, поступившей в распоряжение издания, указывается, что в России открыто 2,7 млн счетов ИИС, но преимущественно первого типа, а ИИС-2 не слишком популярен среди частных инвесторов. Финансовые власти планируют развивать ИИС-2.