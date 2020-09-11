На Дальнем Востоке определили победителей премии "Экспортер года"

ТАСС, 11 сентября. Итоги Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" подвели в Дальневосточном федеральном округе. Победителями окружного этапа конкурса стали десять компаний из Бурятии, Приамурья, Якутии и Хабаровского края и Приморья, сообщает в пятницу пресс-служба генерального партнера премии ПАО "Сбербанк".

"В Дальневосточном федеральном округе определены победители Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года", организованной АО "Российский экспортный центр. Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности", - говорится в сообщении.

Премия ежегодно проходит в два этапа: окружном и федеральном. Сначала определяются победители в номинациях в каждом из восьми федеральных округов. Затем среди них отбираются победители федерального этапа.

Республика Бурятия стала одним из лидеров Дальнего Востока по экспортным результатам. Структура товарооборота региона обусловлена близостью стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также спецификой сбыта продукции авиационной промышленности. В структуре экспорта наибольшие значения занимают минеральные продукты, машиностроительная продукция, а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Амурская область также вошла в топ-лидеров по экспортным результатам, так по итогам первого полугодия 2020 года прирост объема несырьевого неэнергетического экспорта в регионе составил 195,4%. "У нас строятся уникальные в масштабах всей России промышленные и технологические объекты - от газохимических заводов-гигантов до космодрома. Благодаря внедрению современных технологий на подъеме традиционные отрасли - золотодобыча и сельское хозяйство", - обозначил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Победители "Экспортера года" получат различные бонусы от Российского экспортного центра (РЭЦ) и генерального партнера премии ПАО "Сбербанк". Среди них персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках, бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта, регистрация на зарубежном маркетплейсе, обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.