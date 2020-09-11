Томские власти снизили почти на 40% арендную плату в ОЭЗ, чтобы привлечь резидентов

ТОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Томской области снизили почти на 40% арендную плату для резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) в Томске, чтобы сократить отток резидентов и привлечь в ОЭЗ новые компании. Деньги на эти цели удалось получить благодаря процентам с депозитного счета, на котором лежат средства на завершение строительства инфраструктуры зоны, сообщил ТАСС вице-губернатор Андрей Антонов.

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми продление сроков действия налоговых преференций для особых экономических зон технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) затрагивает только часть резидентов - компании, занятые в области информационных технологий. Из-за отмены преференций и высокой арендной платы (порядка 700 рублей за квадратный метр - выше, чем в центре города) резиденты томской ОЭЗ стали покидать зону. Власти региона рассчитывали вернуть льготы, для этого обратились в Совфед и Госдуму, однако Минфин РФ отклонил законопроект Совета Федерации, предусматривающий восстановление налоговых преференций для резидентов.

"На этот год мы снизили [арендную плату] более [чем на] 30% - около 40%. Стоимость аренды сейчас, по-моему, 450-460 [рублей за квадратный метр]. Мы до конца года такое снижение сделали, намерены дальше в этом направлении двигаться. У нас есть федеральные средства, которые поступили на завершение строительства. Они находятся на депозите, и те средства, которые высвобождаются с депозита - проценты, мы эти средства пустили на то, чтобы снизить аренду", - сказал Антонов.

Он добавил, что в октябре власти региона разработают стратегию защиты зоны. Совместно с консорциумом томских вузов планируется организовать в ОЭЗ проекты по высокотехнологичным направлениям, таким как интернет вещей, и организовать в ее пределах технологические стартапы и центры разработок средних или крупных компаний. "Мы обсуждаем, какая продуктовая линейка там будет, и под это дело будем создавать такие движения, как "точка кипения", чтобы появлялся интерес не только там находиться за низкую аренду, но и появлялась возможность некой акселерации, взаимодействия предприятий между собой и за счет этого формировалось сообщество", - уточнил вице-губернатор.

Кроме того, власти региона рассчитывают на сотрудничество со "Сколково" в вопросах привлечения новых резидентов. "Сейчас завершаем оформление документов о том, что мы являемся региональным оператором "Сколково". И в рамках регоператора "Сколково" 20 компаний будут заявляться [как резиденты]. Мы максимально будем стараться им помогать, чтобы они стали арендаторами, находились на территории (томской ОЭЗ - прим. ТАСС)", - отметил вице-губернатор.

Об ОЭЗ Томска

Томская ОЭЗ была создана в 2006 году, она стала одной из первых технико-внедренческих зон России. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. При этом число резидентов зоны сокращается - к началу 2019 года было зарегистрировано 64 резидента, в 2020-м - 45. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.

В 2019 году администрации Томской области от Минэкономразвития РФ были переданы полномочия по управлению ОЭЗ и ее имуществом. Также правительство выделило 2 млрд рублей на завершение строительства инфраструктуры зоны - первого в регионе экспоцентра, инжинирингового центра и головных электрических подстанций.