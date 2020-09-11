В Новосибирске в ноябре запустят первую линию распределительного центра "Росагромаркета"

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Запуск первой линии оптово-распределительного центра (ОРЦ) сельскохозяйственной продукции, строительство которой на территории новосибирского промышленно-логистического парка (ПЛП) ведет холдинг "Росагромаркет", произойдет в ноябре. Об этом сообщил ТАСС руководитель строительных работ Дмитрий Иванкин.

В конце июня 2019 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что первая очередь оптово-распределительного центра будет запущена в начале 2020 года. Позднее открытие центра было перенесено на второй квартал 2020 года.

"Общая готовность - 78-80%. Все сети у нас подключены. У нас в четвертом квартале уже открытие, в ноябре. Большой интерес к проекту испытывают компании в Средней Азии", - сказал Иванкин.

Согласно параметрам, ранее озвученным инвестором, площадь Новосибирского ОРЦ составит 105 тыс. кв. м, вместимость 85 тыс. т единовременного хранения. Новосибирский ОРЦ будет включать мультитемпературные и морозильные терминалы, павильоны оптовой торговли, овощехранилища, мощности для предпродажной подготовки продукции. Стоимость проекта составляет 8 млрд рублей. Новосибирский ОРЦ должен был стать первым в федеральной сети таких центров, которую создает холдинг "Росагромаркет".

Сеть будет состоять из 10 федеральных и 30 межрегиональных ОРЦ, выступающих единой платформой для организации доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции. В феврале гендиректор "Росагромаркета" Богдан Григорьев сообщал, что компания вложит в создание сети порядка 40-50 млрд рублей. Планировалось, что в 2020 году компания выйдет на строительство аналогичного распредцентра в Ростове.

О компании

Холдинг "Росагромаркет" создан для реализации проекта федеральной сети оптово-распределительных центров под одноименным брендом. Работа над проектом началась в 2013 году. Основным инвестором проекта является Proxima Capital Group, осуществляющая консультативные услуги по слияниям и поглощениям, привлечению финансирования, а также занимающаяся прямыми инвестициями в различные бизнес-проекты. Вторым акционером проекта является ВЭБ.