Власти Камчатка планируют до 2025 года создать 10 тыс. рабочих мест в туротрасли региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатского края планируют к 2025 году создать 10 тыс. рабочих мест в сфере туризма. Этими планами поделился врио губернатора Камчатки Владимир Солодов на презентации народной программы развития региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Центр развития Камчатки был создан по инициативе Солодова, за два месяца работы он собрал более 48 тыс. предложений от жителей полуострова. Один из основных лейтмотивов внесенных предложений - сохранение уникальной камчатской природы, гармоничное промышленное развитие без ущерба экологии.

"Нам предстоит создать базовую инфраструктуру, запустить уже запланированные проекты, которые дальше потянут за собой всю экосистему туризма. Я ориентируюсь на создание к 2025 году 10 тыс. рабочих мест в сфере туризма и считаю это вполне реалистичными планами. А это значит, что по количеству рабочих мест туризм будет сопоставим с нашей базовой отраслью экономики - рыбохозяйственным сектором", - цитирует пресс-служба Владимира Солодова.

В 2019 году Камчатку посетили более 240 тыс. туристов, это на почти на 26 тыс. человек больше, чем годом ранее. Почти вдвое в прошлом году возросло и число иностранцев, посетивших полуостров (около 36 тыс. человек). Самыми популярными местами отдыха у гостей Камчатки остаются "Долина гейзеров" с ее уникальными геотермальными источниками, Налычевская долина, традиционные зимние развлечения - сноубординг, хели-ски, этно-туризм и восхождения на вулканы. Количество занятых граждан в сфере туризма на Камчатке также ежегодно растет.